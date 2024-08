Calcio Seconda Categoria – Rivoluzione Buscoldo: Cabrini al timone di una squadra tutta nuova

BUSCOLDO Il nuovo corso del Buscoldo è iniziato lunedì sera con il primo allenamento agli ordini di mister Fabrizio Cabrini. Dopo tre anni molto intensi con alla guida un allenatore debuttante quale Alessandro Tinazzo, che ha portato la società in Seconda Categoria e poi a sfiorare i play off nelle due stagioni successive, la dirigenza, con in testa il presidente Marco Orlandi, ha deciso di puntare su una squadra composta all’85% da atleti provenienti dai vari settori giovanili della zona. E l’ha affidata appunto a mister Cabrini, tecnico con grande esperienza sia in categoria che nei tornei giovanili. Nuovo è anche il direttore sportivo, Nicola Cicola, grande conoscitore del settore, che ha costruito l’organico pezzo per pezzo. Sono solo cinque i giocatori rimasti dalla scorsa stagione (Dall’Oglio, Mossini, Giuda, Bounafa e Bonera) e ben 22 le new entry: Ligabue, Zibordi, Muto, Coffani, Restani, Benedini, Quaini, Bel Kaid, Caramanti, Ciglioli dal Curtatone; Bonfietti, Nasto dal Suzzara; Puro, Longo dal Gonzaga; Elezi dal Borgo Virgilio; Bresciani dal S.Egidio S.Pio X; Sigilllo dal San Lazzaro; Bernardo dal Villafranca; Ruggiero dal Campagnola; Zanella dalla Cantera; Righi dal Bonferraro e Gessi dalla Don Bosco . Le prospettive per fare un buon campionato ci sono tutte, l’importante sarà trovare in fretta il giusto amalgama.