Tuffi – Canottieri in luce a Genova con Berzoni, Loreto e Salgarolo

GENOVA Ottimi risultati per la Canottieri Mincio alla seconda prova interregionale di tuffi, svoltasi nei giorni scorsi a Genova. Leonardo Berzoni, Giulio Loreto e Mattia Salgarolo hanno rappresentato la società virgiliana, distinguendosi per tecnica e determinazione nelle rispettive gare. Grazie agli eccellenti piazzamenti ottenuti, Giulio Loreto ha conquistato la qualificazione alla finale nazionale di Riccione nel trampolino da 1 metro. Mattia Salgarolo, invece, si è guadagnato l’accesso alla finale in entrambe le specialità: trampolino da 1 metro e da 3 metri. La finale nazionale si terrà a Riccione dal 9 all’11 luglio.