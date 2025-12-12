Ultime fatiche per la Solferino Rally: Madella-Ruzzon e la famiglia Zorzi al Prealpi, Ambrosetti-Darchi in Croazia

Solferino Ultimi impegni stagionali per la scuderia virgiliana Solferino Rally Pecso. Ci si avvicina ad un altro weekend ricco di corse, in cui i portacolori del team proveranno a raccogliere risultati prestigiosi. A Sernaglia della Battaglia (Tv) l’equipaggio Madella-Ruzzon porterà al debutto sulla terra la Peugeot 208 Rally4 correndo il Rally Prealpi Master Show. Si tratta di una gara atipica, che si svolgerà nella pianura trevigiana con l’alternarsi di fondo asfalto/terra. Anche Alessandro Zorzi con al fianco la figlia Elisa sulla Peugeot 208 R2 New Turbomark sarà presente al rally di fine anno.

Infine, nella vicina Croazia, l’equipaggio Ambrosetti-Darchi (nella foto) correrà il Quadrivium Rally a bordo del fuoristrada Can Am MAverik X3. Saranno gli ultimi impegni di una stagione che ha riservato tante soddisfazioni alla Solferino.