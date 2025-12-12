Calcio 1a Categoria – Mister Fantini: “Porto, che carattere. Con la Dinamo altro duro esame”

Porto Un pareggio che vale sia per la classifica sia per il morale. Il Porto di mister Marco Fantini ha chiuso in parità la trasferta di Roncoferraro contro la Serenissima di Gianluca Manini, risultato che consente ai biancazzurri di salire a quota 22 punti nel girone G della Prima Categoria lombarda. Un punto conquistato con determinazione, al termine di una gara tutt’altro che semplice, contro un’avversaria di valore. «Ritengo che il pareggio ottenuto in trasferta sia meritato – commenta Fantini –. La Serenissima è un’ottima compagine e voglio fare i complimenti ai ragazzi, perché non si sono mai arresi ad una sconfitta che si stava materializzando. Alla fine sono riusciti a reagire e a portare a casa il risultato in uno degli ultimi assalti: possiamo dire che il pareggio li premia». Parole che certificano non solo la bontà della prestazione, ma anche l’atteggiamento mostrato dal gruppo, capace di restare compatto nei momenti più complicati del match. Il calendario, però, non concede pause. Nel prossimo turno il Porto è atteso da una sfida impegnativa: al centro sportivo di Cà Rossa arriva la Dinamo Gonzaga allenata da Matteo Melara, formazione che precede i biancazzurri di cinque lunghezze in classifica e che sta attraversando un periodo particolarmente positivo. «Ora testa alla gara casalinga con la Dinamo Gonzaga – prosegue Fantini –. Dovremo prepararla al meglio e giocarla al meglio delle nostre possibilità. Sulla nostra strada troveremo una squadra molto forte, che sta facendo molto bene. Non sarà una partita facile, anche se giochiamo davanti al nostro pubblico». Un banco di prova importante per misurare ambizioni e crescita del Porto, chiamato a confermare quanto di buono mostrato a Roncoferraro anche tra le mura amiche.