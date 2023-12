Volley B maschile – Kema Asola, un cammino in chiaroscuro. Il 4 gennaio amichevole a Montichiari, poi si riparte da Sassuolo (il 13)

Asola La Kema Asola Remedello ha concluso il suo cammino nel girone d’andata della Serie B con l’ormai datato successo al tie break a Modena sulla Moma Anderlini. Il sestetto del Chiese ha quindi osservato il turno di riposo proprio nell’ultima giornata e ripartirà sabato 13 gennaio da Sassuolo e dalla sfida con la capolista Kerakoll, che prima della sosta ha incassato un netto 0-3 a Viadana dall’E’più. Settima al giro di boa con i suoi 14 punti, la Kema giovedì prossimo, 4 gennaio, giocherà un’amichevole a Montichiari contro i bresciani che militano nel girone B. Dovrebbe, nell’occasione, rientrare dopo l’infortunio il libero Lanzara e potrebbe esserci il debutto dell’ex Gabbiano Zoran Peslac, chiamato a sostituire l’infortunato Rodella.

«La partita di Montichiari – dice il coach Luca Mutti – sarà utile per mantenere il ritmo gara, la condizione atletica e cominciare a preparare al meglio la sfida col Sassuolo. Nella quale affronteremo la prima della classe, in trasferta, una squadra molto organizzata, che per giunta vorrà riscattare la sconfitta di Viadana. Non proprio l’avversario più agevole per iniziare il nuovo anno».