Addobbi fuori legge, sequestrate 700 confezioni di luminarie

MANTOVA – Mantova Più di 700 confezioni di luminarie prive dei requisiti minimi di identificazione o riportanti un marchio “CE” non conforme, pronte per la commercializzazione. È quanto rinvenuto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Mantova in alcuni esercizi commerciali della provincia virgiliana. L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sulla sicurezza dei prodotti in vendita in occasione delle festività natalizie. In particolare, l’attività condotta dalle Fiamme Gialle ha permesso di individuare, in tre distinti esercizi all’ingrosso del capoluogo, circa 600 confezioni di addobbi luminosi privi delle certificazioni di legge: non erano stati sottoposti ai controlli per garantirne un sicuro utilizzo da parte degli acquirenti, esponendoli potenzialmente al rischio di incorrere in incidenti. In altri distinti interventi, condotti a Goito e Suzzara, i militari delle tenenze di Castiglione delle Stiviere e di Suzzara hanno individuato in altrettante attività economiche, operanti nel settore del commercio di materiale elettrico, altre 100 luminarie natalizie poste in vendita in violazione della normativa europea e nazionale che ne regolamenta il commercio, riportando un marchio “CE” non conforme o risultando prive delle previste informazioni sulla sicurezza in italiano. Tutto il materiale elettrico oggetto degli interventi, del valore commerciale complessivo di oltre 6mila euro, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e i titolari delle attività commerciali controllate, ai quali è stata contestata l’inosservanza degli obblighi previsti dal “Codice del Consumo”, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’applicazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare sino a 25mila euro oltre alla confisca della merce non conforme. In un caso, il titolare dell’esercizio controllato è stato segnalato alla Procura di Mantova circa le ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Gli interventi in rassegna testimoniano l’attenzione rivolta dal Corpo della Guardia di Finanza alla tutela della sicurezza e della salute dei consumatori nonché al contrasto di qualsiasi fenomeno distorsivo della concorrenza, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato dei beni e dei servizi.