Femminile Mantova – Dalla Scuola Calcio alle U13 e 15: numeri in crescita e risultati brillanti

Mantova Il continuo e positivo aumento di ragazze presenti ai corsi indetti dal Femminile Mantova Calcio pone l’obbligo di un bilancio in occasione della pausa invernale. Come già detto, è in costante aumento il numero delle partecipanti nelle varie categorie. Nell’Under 15 regionale, la formazione mantovana naviga a metà classifica con due vittorie e tre sconfitte, di cui due di stretta misura. Un gruppo che in primavera riuscirà ad emergere in un campionato dove le corazzate Cremonese e Brescia si disputano il titolo regionale per il passaggio al nazionale. Nota positiva, per la soddisfazione dei dirigenti e degli allenatori, è la chiamata nella rappresentativa veneta di Alice Turella, atleta di indubbio valore tecnico. Splendida sorpresa la formazione U.13 dominatrice del campionato Ragazze nel torneo interprovinciale del Csi organizzato dal Comitato di Reggio Emilia. Le giovani atlete biancorosse si sono confrontate con formazioni pari età di Parma, Reggio, Modena e hanno conseguito sette vittorie su otto partite guadagnando il passaggio alla fase finale. Ciliegina sulla torta è la Scuola Calcio composta da 10 bambine di classe compresa tra il 2015 e il 2017. Dopo tre mesi di allenamento si sono confrontate in due occasioni con squadre di pari età maschili mettendo in mostra tanta grinta. Le piccole atlete virgiliane hanno espresso capacità tecniche che lasciano ben sperare per il futuro. Ovviamente tutto questo grazie al lavoro dei tecnici, ai quali va riconosciuto il merito di aver messo a disposizione le loro esperienze e capacità, supportato dalla assidua e continua presenza di dirigenti e genitori a sostegno delle loro figlie. La società Femminile Mantova Calcio coglie l’occasione per augurare a tutte le società mantovane i migliori auguri di un felice e calcisticamente brillante 2024.