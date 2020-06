Volley C femminile – Medole, i rinforzi arrivano da Mazzano

MEDOLE Prende forma il roster dell’Intermedia che parteciperà al prossimo campionato di serie C femminile sotto la guida dei confermati allenatori Andrea Negri e Massimo Segala. Come è noto, la società medolese stava dominando il torneo di serie D prima dello stop, avrebbe probabilmente ottenuto il ripescaggio, ma ha comunque bruciato le tappe rilevando il titolo sportivo del Curno. Dopo la conferma del capitano Chiara Bazzoli e la promozione in prima squadra della promettente palleggiatrice Daniela Bellini, la dirigenza medolese ha trovato i primi tre rinforzi nel Real Volley Mazzano, che nell’ultima stagione ha fatto la B2: dal club bresciano arrivano quindi la palleggiatrice Sabrina Bianchini (classe ‘92), palleggiatrice, capitano e bandiera del Real Volley, dalla nascita della società quindici anni fa alle ultime due stagioni in B2; la centrale Chiara Patelli (‘98) e il martello Giorgia Fontana (‘98).

Si registrano inoltre altre conferme, le centrali Silvia Sarassi e Giorgia Tessari, e potrebbe restare anche il libero Gisella Andreoletti, che si era dovuta fermare per maternità. «Stiamo cercando di allestire una squadra che possa fare bella figura in serie C – afferma il presidente Luca Zani – rispetto all’ultima, ottima stagione, vogliamo rinnovare l’organico, inserendovi atlete di valore e caratura, che dovranno integrarsi con il gruppo delle confermate. Stiamo ancora parlando con le nostre ragazze per valutare chi dovrà restare e siamo in contatto con altre atlete per rinforzare ulteriormente il roster. Abbiamo messo a segno i primi tre colpi nella speranza che il campo confermi la bontà delle nostre scelte».

Medole, come tutte le squadre, attende di conoscere la data possibile d’inizio campionato e la composizione del girone per scoprire dunque le avversarie nella nuova avventura in C.