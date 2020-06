Ubriaco e molesto in centro a Bozzolo, multato dai carabinieri

BOZZOLO – Nella serata scorsa i Carabinieri di Acquanegra hanno sanzionato a Bozzolo un uomo, classe 1970 residente. per ubriachezza manifesta, reato depenalizzato e ora sanzionabile in via amministrativa che va dai da 51 a 309 euro. La vicenda risale alle ore 3 circa di notte dell’8 giugno, quando una chiamata al 112 riferiva di un uomo palesemente ubriaco che con 2 cani pitbull al guinzaglio stava scagliando i contenitori della raccolta differenziata contro delle finestre di un’abitazione. Immediato l’intervento di 2 pattuglie dei Carabinieri, una della stazione di Acquanegra sul Chiese e in supporto una i Marcaria, che, nei pressi di via Arini, hanno individuato il soggetto in questione e lo hanno fermato. Il 50enne in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’abuso di bevande alcoliche, continuava ad inveire nei confronti degli abitanti di quell’abitazione, barcollando e urlando insulti a gran voce. I militari hanno quindi proceduto a chiamare i sanitari del 118 , ma all’arrivo dell’ambulanza l’uomo ha rifiutato ogni tipo di assistenza o cura, e solo dopo diverso tempo è riuscito a calmarsi e a riprendere parzialmente il controllo di se stesso. L’uomo, ben conosciuto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato dai militari presso l’abitazione poco distante. sanzione