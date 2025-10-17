Volley Serie A2 F – Casalmaggiore sfida Roma sabato a Viadana

Dopo la sconfitta interna contro Melendugno, Capitan Chiara Costagli e compagne cercano il riscatto con una delle squadre più attrezzate del Girone A. Al PalaFarina di Viadana sabato 18 ottobre si terrà la gara tra Volleyball Casalmaggiore e Smi Roma Volley valida per la terza giornata di andata della Serie A2 Tigotà Stagione 2025/2026. Fischio d’inizio fissato per le ore 21, dirigono Massimo Ancona e Ruggero Lorenzin, Silvia Giani al Video Check e al referto elettronico Cristina Zollino.

Le prevendite sono ancora aperte! Basterà cliccare sul pulsante apposito nel sito www.volleyballcasalmaggiore.it o sulla pagina ufficiale Facebook delle rosa oppure visitando il portale MidaTicket all’indirizzo ticket.midaticket.it/vbc/Events .

Le richieste per l’accesso ai tifosi disabili vanno fatte all’indirizzo mail segreteria.volleyball@gmail.com .

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

Per affrontare la temibile Roma serve ripartire da quello che di buono si è visto nella seconda parte del secondo set e nel terzo set contro Melendugno che ha visto le rosa molto più brillanti e ciniche rispetto alla gara con Trento e alla prima parte della gara casalinga. “La partita con Melendugno non è andata come speravamo, abbiamo fatto fatica in difesa e in contrattacco, loro non hanno mai mollato. Abbiamo provato, vincendo il terzo set, a riaprire la partita ma non è bastato. Ora ci aspetta Roma, una squadra ben allestita per fare molto bene in questo campionato, sappiamo che sarà dura ma vogliamo riscattarci, magari approfittando della loro sconfitta in casa sfruttando ogni spiraglio di luce. Vi aspettiamo al Palazzetto sabato alle 21…non mancate!“. Queste le parole di Giorgia Faraone.

L’head coach Claudio Cesar Cuello, coadiuvato da coach Guido Beccari, potrà contare su Pasquino e Neri al palleggio, Kavalenka e Stafoggia in opposto, Nwokoye, Marku e Mattioli al centro, Costagli, Vazquez Gomez e Nosella in banda con Faraone e Morandi nel ruolo di libero. Possibile assenza per Kovalcikova per un attacco influenzale, in forse anche Ravarini per una leggera slogatura alla caviglia sinistra presa in allenamento.

LE EX

Tra le rosa nessuna giocatrice ha vestito la maglia di Roma, pur essendo un “derby” per Betsy Nwokoye nativa di Anzio, tra le romane invece Martina Cantoni e Ludovica Guidi hanno vestito la maglia delle casalasche. Giulia Angelina ha fatto parte del progetto Sand Volley 4×4 di Casalmaggiore.

LA GIORNATA

La terza di andata vede quello del PalaFarina come l’unico anticipo del sabato, mentre la domenica vede alle 16.30 la gara tra Melendugno e Club Italia mentre alle 17 Costa Volpino-Concorezzo e Trento-Marsala. Riposa Messina.