Suini, Coldiretti Mantova: bene lettera Lombardia ed Emilia-Romagna a Bellanova

MANTOVA Coldiretti Mantova condivide i contenuti della lettera che gli assessori delle Regioni Lombardia (Fabio Rolfi) ed Emilia-Romagna (Alessio Mammi) hanno inviato al ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, esprimendo le preoccupazioni di una filiera strategica per le grandi produzioni Dop della suinicoltura italiana.

“I prezzi dei suini grassi da macello per il circuito tutelato, scesi a 1,352 euro al chilogrammo – rileva Coldiretti Mantova – si collocano al di sotto dei costi di produzione. Serve invertire la rotta e individuare politiche in grado di ristabilire gli equilibrio all’interno della filiera”.

La chiusura in seguito alla pandemia Covid-19 della destinazione horeca (hotel, ristoranti, catering), prosegue Coldiretti Mantova, ha appesantito un quadro che passa dalla crisi dei prosciutti crudi agli effetti della peste suina africana, fino alle difficoltà logistiche derivate dal lockdown.

Per Coldiretti Mantova sono indifferibili politiche di intervento di natura emergenziale (aiuti agli indigenti, deroghe al peso massimo di macellazione dei suini previsti dai disciplinari della salumeria Dop, alleggerimento delle filiere dei prosciutti crudi del circuito tutelato, interventi di ammasso per tipologie di prodotti condivisi dalla filiera) e strategie di medio periodo, in grado di rilanciare il comparto e garantire un futuro alla suinicoltura italiana.