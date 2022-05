Volley Serie C maschile – L’Asolarem conquista anche lo scudetto

GRATACASOLO DI PISOGNE (Bs) La Kema Asolaremedello, non paga della meritata promozione in B, ha centrato lo scudetto lombardo della Serie C. I ragazzi di Mutti e Ghitti hanno battuto 3-0, in terra bresciana, i varesini di Mornago che avevano centrato la promozione chiudendo in vetta il girone A. «Non era facile mantenere la concentrazione dopo la promozione – afferma Luca Mutti – . Un plauso va fatto anche agli avversari, ma noi volevamo chiudere in bellezza una stagione positiva. I ragazzi si sono sempre allenati e ci tenevano tanto. Hanno affrontato l’impegno con grande caparbietà. Non c’era Fellini, che è infortunato, ma è stato sostituito al meglio da Turra».

Il sestetto del Chiese ha faticato nei primi due set, chiusi 26-24 e 28-26; un po’ meno nel terzo, vinto 25-22.