Anna Malavasi porta la grande lirica a Quistello con la “Carmen” di Bizet

QUISTELLO La grande lirica si appresta a tornare nel cuore di Quistello. Non è una novità che il paese della Bassa strizzi piacevolmente l’occhio alle opere che hanno fatto la storia della lirica e della classica, avendo proposto nel corso degli anni alcune delle più pregevoli rappresentazioni provenienti dai repertori dei grandi ed immortali maestri. L’evento in questione, ovviamente, non fa eccezione. Stiamo parlando della “Carmen”, forse la più nota e sicuramente suprema opera di Georges Bizet, che sarà proposta il prossimo 27 agosto, alle 21, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul palco si esibiranno alcuni dei nomi principali del bel canto mantovano, già esibitisi in passato a Quistello. La principale, non c’è nemmeno bisogno di sottolinearlo, è il mezzosoprano Anna Malavasi, peraltro curatrice e sceneggiatrice dell’opera, che avrà niente meno che il ruolo della protagonista, ovvero Carmen. Assieme a lei, sul palcoscenico, si esibiranno anche Alessandro Fantoni (Don Josè), Federico Longhi (Escamillo), Gloria Bellini (Mercedes), Giulia De Blasis (Frasquita) e Alessandro Biagiotti, che interpreterà Zuniga. Ad affiancarli i maestri strumentisti Henry Domenico Durante al violino, Alessandro De Felice al violoncello, Franca Moschini al pianoforte ed Elena Giri al flauto. L’opera sarà, inoltre, impreziosita dalle ballerine della scuola di danza “Kaleida Move Arts” di Quistello, diretta da Claudia Mazzola, e il coro “Giuseppe Verdi” di Ostiglia, diretto dal Maestro Claudio Sani. Da domani saranno ufficialmente aperte le prevendite in biblioteca, con biglietti al costo di 20 euro (platea numerata), 15 euro (la seconda platea numerata) e 10 euro (la terza platea). Ma non è finita qui, poichè ci sarà un altro appuntamento, diciamo funzionale al concerto lirico; o, per lo meno, alla sua conoscenza. Per preparare adeguatamente il pubblico all’ascolto e alla comprensione dell’opera e del contesto intorno ad essa, il professore Giorgio Moreno Piccinini presenterà i vari aspetti della “Carmen” di Bizet il prossimo 20 agosto alle 21 nel cortile della biblioteca al centro culturale “Viani”.