In moto contro un’auto, intervento chirurgico per il centauro 31enne

MANTOVA Sono in leggero miglioramento le condizioni di Davide Ballista, il motociclista 31enne di Barbassolo di Roncoferraro rimasto gravemente ferito giovedì scorso dopo essersi scontrato con un’auto in zona Valdaro. Nella giornata dell’altro ieri infatti, il giovane centauro è stato operato al bacino agli Spedali Civili di Brescia dov’era stato trasportato subito dopo il sinistro in elicottero. Stando al bollettino medico l’intervento chirurgico è riuscito ma bisognerà ora attendere ancora alcuni giorni per verificarne l’effettivo esito. Attualmente il 31enne si trova in coma farmacologico e la prognosi rimane riservata. L’incidente era occorso giovedì mattina attorno alle 7; alla base dello scontro una mancata precedenza. Ballista era in sella alla sua Ducati Multistrada, mentre il 52enne alla guida della propria Seat Ibiza era rimasto illeso. In seguito all’urto con l’auto, il motociclista era stato sbalzato e caduto rovinosamente a terra dopo un volo di cinque metri.