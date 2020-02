Automobilismo – Marai-Mungai (Solferino Pecso) in trionfo al Rally Val d’Orcia

SOLFERINO Una partenza col botto. Miglior inizio di stagione non poteva davvero esserci per i portacolori della Solferino Rally Pecso. L’equipaggio, con Andrea Marai alla guida e Tommaso Mungai a dettare le note, ha terminato il Rally della Val d’Orcia al primo posto di classe N1. Un successo netto, emerso con una superiorità schiacciante. Partiti subito forte, i due hanno preso la testa della classifica di categoria sin dalla prima speciale. Nel prosieguo della gara, a bordo della MG Rover ZR 105, Marai e Mungai hanno fatto segnare il miglior crono in tutte le prove, rifilando distacchi importanti ai diretti avversari. La vittoria, sostanzialmente, non è mai stata in discussione.