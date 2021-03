Attivo al Poma un nuovo punto vaccinale. Attese per domani 4..680 dosi di Pfizer-Biontech

MANTOVA – Da doman, martedì 2 marzo, sarà attivo all’ospedale di Mantova un nuovo punto vaccinale, allestito all’interno del padiglione 15 (ex Cup), per fare fronte all’incremento di richiesta dell’attività vaccinale sulla popolazione. L’attività vaccinale si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.30. Il nuovo punto vaccinale prevede due postazioni e sarà in un primo momento destinato a completare la fase 1bis, in riferimento al target previsto da Regione Lombardia, con particolare riferimento ai liberi professionisti della sanità e al settore sociale. Nella giornata di sabato, intanto, la Farmacia del Poma ha ricevuto 4.600 dosi di Astrazeneca. Domani sono attese 4.680 dosi di Pfizer-Biontech.