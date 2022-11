Calcio Serie C: MANTOVA-ALBINOLEFFE 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Reduce dalla bella prova di Torino con la baby Juve, il Mantova affronta uno scontro diretto di fondamentale importanza contro l’Albinoleffe. In classifica i bergamaschi precedono di un punto i biancorossi, che dunque hanno la possibilità di operare il sorpasso ed uscire dalla zona play out. Oltre ai soliti lungodegenti, Corrent deve fare a meno degli infortunati Matteucci e Pinton. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-ALBINOLEFFE 0-0

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pedrini, Panizzi, Ghilardi, Silvestro; Gerbaudo, De Francesco, Messori; Mensah, Yeboah, Procaccio. A disp.: Tosi, Napoli, Ceresoli, Iotti, Pierobon, Paudice, Guccione, Ingegneri, Cozzari, Fontana, Darrel. All.: Corrent.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Borghini, Milesi, Saltarelli; Gusu, Brentan, F. Gelli, Piccoli, Zoma; Cocco, Cori . A disp.: Pratelli, Facchetti, Doumbia, Tomaselli, Muzio, Manconi, Ntube, Petrugnaro, J. Gelli, Miculi, Rosso, De Felice. All.: Biava.

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma 2 (assistenti: Singh di Macerata e Robilotta di Sala Consilina).

RETI:

NOTE: Ammoniti: Milesi; Calcio d’angolo: 0-2

Primo tempo

31′ Procaccio sul punto di battuta calcia alto.

30′ Prima ammonizione della partita per Milesi che atterra Mensah a limite area.

24′ Ci provano gli ospiti con un calcio d’angolo dalla sinistra. Palla in area e colpo di testa che fa volare alta la sfera.

22′ Ancora virgiliani in avanti: calcio di punizione battuto da Gerbaudo, palla in area, ma il gioco viene fermato dall’arbitro per fuorigioco.

18′ Occasionissima Mantova: Mensah riceve palla, l’appoggia sulla fascia sinistra a Silvestro che la crossa in area per Yeboah che colpisce male di testa. Palla alta sopra la traversa.

16′ Primo calcio d’angolo della partita battuto dagli ospiti.

14′ Lancio di Procaccio nel nulla, dove nessuno può arrivare.

10′ Altra occasione per i virgiliani: Pedrini crossa in area per Yeboah che stoppa di petto, ma il difensore lo anticipa e spazza via.

7′ Buon Mantova in questi primi minuti di gioco. Aggressivo e ordinato.

3′ Subito occasione per il Mantova: Messori crossa dalla destra, Gerbaudo in scivolata non impatta con la sfera.

1′ Calcio d’inizio battuto dagli ospiti.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Mantova in divisa biancorossa. Ospiti in casacca azzurroblu.

Temperatura dell’aria intorno ai 10 gradi. Terreno in buone condizioni.