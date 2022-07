Il cammino di Santiago al contrario: ultima tappa del giramondo Eric Benedusi

Pamplona (Spagna) Un Cammino di Santiago “al contrario” come ultima originale tappa di un viaggio attorno al mondo durato 4 anni e 11 mesi e in cui ha toccato oltre 50 nazioni: il “globetrotter” reverese Eric Benedusi si trova, in questi giorni, a Pamplona, in Spagna, impegnato nel percorso del Cammino di Santiago ma al contrario, ovvero da Santiago di Compostela a Saint-Jean-Pied-de-Port, nella regione francese della Nuova Aquitania.

Un percorso che raramente viene fatto dai pellegrini e che ha suscitato non poca curiosità dato che – ci spiega Eric – «perfino due agenti della Guardia Civil mi hanno chiesto un selfie; poche persone si cimentano in quella che è chiamata “La Vuelta”, ovvero il cammino di Santiago al contrario».

Una volta arrivato a Saint-Jean-Pied-de-Port Eric proseguirà per l’Italia e il 30 luglio sarà a Verona, compiendo simbolicamente a piedi l’ultimo tratto di un viaggio iniziato il 30 agosto del 2017 e che ha attraversato luoghi remoti e pieni di suggestione: dall’Islanda al Tagikistan passando per la Malesia dove è stato costretto a fermarsi per molto tempo a causa dell’emergenza Covid, Eric si è autofinanziato il viaggio pagandosi la tappa successiva con lavoretti fatti nella tappa precedente e avviando anche delle raccolte fondi on line con finalità sociale. Un’avventura lunghissima che, dopo quasi cinque anni, è culminata in una comprensibile voglia di casa.