Calcio a 5 Serie A – La carica di Rondelli: “Mantova, il coraggio di cambiare”

MANTOVA È un Mantova promettente, quello che sta prendendo forma per il secondo campionato di Serie A della sua storia. Parliamo ovviamente di calcio a 5, disciplina che, proprio grazie alle imprese dei biancorossi negli ultimi anni, ha visto crescere in maniera esponenziale il numero di appassionati mantovani.

“Coraggio” è la parola chiave della campagna acquisti che sta conducendo il dg Cristiano Rondelli: «Coraggio perchè rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato filosofia – spiega – . Potevamo proseguire su quella linea, che tante soddisfazioni ci aveva dato, magari limitandoci a sostituire qualche pedina. Invece abbiamo scelto di voltare pagina, affidandoci a un tecnico emergente ma già molto quotato come Despotovic, che rivoluzionerà il modo di giocare del Mantova. Fino all’anno scorso avevamo tanti brasiliani, mentre stavolta abbiamo guardato al mercato slavo, in piena sintonia con le idee di Despotovic. Mi aspetto un Mantova magari meno spettacolare, ma più concreto ed arcigno. Una squadra che non abbia timori reverenziali verso nessuno. Detto ciò, il nostro obiettivo rimane la salvezza».

Per quanto riguarda il mercato, Rondelli finora si è portato a casa le seguenti pedine: i portieri Savolainen («un autentico fuoriclasse, potrebbe essere lui il nuovo capitano») e Solosi, il pivot Ganzetti, l’esperto Belloni e due croati: il bomber Luka Suton e il laterale Gašpar. Altri due croati sono in arrivo, il centrale Hrkac e il laterale Kuraja, entrambi segnalati da Despotovic (che Rondelli descrive come «molto carico e sicuro di far bene»). Le trattative sono in fase avanzata. E mentre si è raffreddata la pista che portava al giovane spagnolo Roni, crescono le quotazioni del venezuelano Rafael Morillo (’92). Sarebbe un colpo da 90. «Sì – conferma Rondelli – . Con Morillo faremmo davvero un bel salto di qualità. Lo scorso anno, il primo per lui in Italia, ha dimostrato tutta la sua classe ad Arzignano e lo ha fatto a suon di gol. A che punto siamo con la trattativa? Diciamo che l’offerta il Mantova l’ha lanciata, ora sta al ragazzo sciogliere le riserve». Nello staff tecnico è da riempire la casella del preparatore atletico. Sul fronte societario, infine, ferma restando la disponibilità ad accogliere nuovi soci, sono attese novità a fine mese per la definizione del main sponsor.