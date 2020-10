Calcio Serie C: MANTOVA-MATELICA 4-2 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Il secondo turno infrasettimanale del campionato di Serie C vede il Mantova ospitare il Matelica, una delle rivelazioni di queste prime giornate. I marchigiani occupano il secondo posto in classifica con 10 punti, mentre il Mantova è fermo a 6 e vuole riscattare il ko con la Samb. Fischio d’inizio alle 18. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

MANTOVA-MATELICA 4-2

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Checchi, Milillo, Zanandrea (73′ Esposito); Lucas, Zibert (64′ Mazza), Gerbaudo (64′ Militari); Di Molfetta, Ganz (73′ Vano), Cheddira. A disp.: Bertolotti, R. Tosi, Silvestro, Militari, F. Tosi, Saveljevs, Cortesi. All.: Troise.

MATELICA: Cardinali, Fracassini (61′ Masini), Di Renzo, De Santis (61′ Magri), Bordo (61′ Calcagni), Volpicelli, Pizzutelli, Leonetti (46′ Franchi), Balestrero, Cason, Moretti (66′ Rossetti). A disp.: Martorel, Puddu, Barbarossa, Baraboglia, Peroni, Maurizii. All.: Colavitto.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (assistenti: Tchato di Aprilia e Catallo di Frosinone)

RETI: 13′ e 52′ rig. e 57′ rig. Ganz, 48′ Volpicelli, 62′ Di Molfetta

NOTE: Ammoniti: De Santis, Di Molfetta, Zibert, Cason, Cardinali. Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 1′ +

Secondo tempo

75′ Il Matelica accorcia con un diagonale di Calcagni.

74′ Il Mantova gioca in scioltezza. Pubblico in visibilio.

73′ Doppio cambio per Troise: escono Zanandrea e il mattatore Ganz, entrano Esposito e Vano.

71′ Cheddira due volte protagonista nel giro di due minuti. Prima con un’azione personale chiusa da un tiraccio, poi con una conclusione a tu per tu con Cardinali deviata dal portiere in corner.

64′ Doppio cambio nelle fila del Mantova: escono Zibert e Gerbaudo, entrano Mazza e Militari.

62′ Quarto gol strepitoso di Davide Di Molfetta!!!!!!!! Tiro improvviso dai 40 metri che si infila in rete beffando Cardinali.

57′ Ancora Ganz implacabile dal dischetto!!!! Stavolta spiazza Cardinali sull’angolo opposto.

55′ Un altro rigore per il Mantova! Lucas lancia Ganz che viene atterrato in area dal portiere Cardinali (ammonito).

52′ Ganz dal dischetto non sbaglia!!!!!! Il numero 9 del Mantova infila il portiere con un tiro angolatissimo.

51′ Rigore per il Mantova per atterramento in area di Cheddira, lanciato in profondità, da parte di Cason (ammonito).

48′ Pareggio del Matelica. Cross dalla destra di Bordo e colpo di testa in girata di Volpicelli.

47′ Subito un’occasione per il Matelica con Franchi.

46′ Si ricomincia. Un cambio nelle fila del Matelica.,

Primo tempo

45′ + 1′ Finisce qui il primo tempo. Mantova al riposo con un gol di vantaggio. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Rasoterra debole e fuori misura di Fracassini.

42′ Non ci sono particolari emozioni in questa fase.

39′ Tiraccio di Volpicelli dalla lunga distanza, palla in curva.

35′ Doppia ammonizione, una per parte: De Santis e Di Molfetta.

30′ Cross di Volpicelli, torre di Balestrero e tiro di Moretti respinto a pochi passi dalla linea da Checchi.

24′ Applausi per Ganz, che sta offrendo una prova molto generosa.

22′ Cardinali anticipa in uscita Cheddira, comunque controllato da due difensori.

19′ Il Mantova ha rallentato la pressione, fase favorevole al Matelica.

18′ Milillo protegge bene palla vincendo il corpo a corpo con Leonetti. Applausi dei tifosi.

16′ Primo errore di Lucas, che si fa soffiare palla da Moretti sulla trequarti, palla a Volpicelli ma il tiro viene respinto da Tozzo.

13′ Mantova in vantaggio!!!!!!!!!! Lunga e bella azione dei virgiliani, con Lucas che pesca in profondità Di Molfetta, diagonale respinto dal portiere, sulla palla si avventa Ganz e che da due passi spedisce in rete. Vantaggio meritato.

11′ Il Mantova conquista campo e si propone con maggior decisione nella metacampo marchigiana.

9′ Batte Zibert sulla barriera. Poco dopo il Mantova reclama un rigore per una presunta spinta in area su Ganz.

8′ Punizione invitante per il Mantova per fallo su Gerbaudo.

4′ Prime fasi di studio. Terreno di gioco gibboso.

Calcio d’inizio per gli ospiti. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova per la prima volta con la maglia azzurra, Matelica a strisce verticali biancorosse.