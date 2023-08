Tamburello B m/f – Il Cereta anticipa col Tuenno, la Cavrianese si gioca le semifinali

Mantova Ripartono i campionati di tamburello. Oggi in serie B, anticipo ostico per il Castelli Calepio che sfida il Rallo: la vittoria garantirebbe agli orobici il secondo posto solitario. Sempre oggi, alle ore 15, si preannuncia equilibrata la sfida tra il Cereta e il Tuenno. Nella B femminile vanno in scena le gare di ritorno dei quarti di finale. La Cavrianese di Benhur Tondini (in foto), forte del risultato dell’andata in trasferta, vittoria per 2-0, anticipa in casa contro il Capriano del Colle e va a caccia di quel punto che le garantirebbe il pass per le semifinali. Si gioca alle ore 17.