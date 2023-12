Pranzo natalizio solidale con Nuova Vita

MANTOVA Per chi non ha una famiglia vicina, per chi cerca una famiglia speciale si dona un pranzo solidale che sarà più di un cibo materiale. Continuano le iniziative solidali per il Natale 2023 dell’associazione Nuova Vita con il Pranzo solidale. Il giorno di Natale, alle ore 12 accoglieranno presso la loro sede, in via T.Folengo 20, tutti coloro che sono soli o non ne hanno la possibilità , per condividere insieme il pranzo preparato dai volontari. Natale è nascita, è solidarietà, è fratellanza, nella società odierna in cui le fragilità sono sempre più complesse e riguardano sempre più persone, piccoli gesti possono contribuire a sentirsi meno soli e accolti, possono dare speranza e rinascita. Per info contattare l’associazione al 371.4397630