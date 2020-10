Rugby Top 10 – Viadana a… Denti stretti: “Avanti così, siamo giovani e cresceremo”

VIADANA La prima gara ufficiale della stagione per il Rugby Viadana targato German Fernandez, quella di sabato scorso allo Zaffanella che segnava l’esordio in Coppa Italia col Valorugby Reggio Emilia, si è conclusa con una netta sconfitta maturata nel finale. La formazione rivierasca è scesa in campo largamente rimaneggiata, eppure sono diversi gli spunti positivi che ha fornito al coach argentino.

«Stona il risultato finale, ma abbiamo fatto la nostra parte contro un avversario più avanti nella preparazione – afferma il terza linea Andrea Denti, uno dei veterani della squadra – senza contare che noi avevamo parecchi assenti e gli avversari più ritmo nelle gambe avendo disputato diverse amichevoli, mentre noi solo una contro il Petrarca Padova. Queste partite sono molti utili per i nostri giovani che, affrontando avversari di spessore e caratura, cominciano a fare esperienza. Questi ragazzi verranno utili nel corso della stagione».

Andrea Denti, come dicevamo, alla nona stagione in giallonero, è uno dei giocatori con maggiore esperienza: chi meglio di lui, quindi, può dare un giudizio sul nuovo coach Fernandez? «E’ un ottimo allenatore – assicura – ha grande esperienza, lavora molto sui dettagli, senza trascurare l’aspetto umano. Un vero maestro, l’uomo giusto per iniziare un nuovo ciclo qui a Viadana».

Quale sarà dunque il ruolo del Viadana nel prossimo campionato? «Non è facile dare una risposta – prosegue Andrea Denti – la priorità è sicuramente centrare una tranquilla salvezza e far crescere i tanti giovani della rosa».

Intanto si avvicina la data di sabato 31, che segnerà l’inizio del Top 10 con i gialloneri di scena al “Battaglini” di Rovigo per l’ennesimo capitolo di una sfida infinita. «I polesani sul loro campo, davanti al loro pubblico, sentono molto la partita e si trasformano – dice ancora Denti – giocare al Battaglini è sempre difficile. Rovigo ha rinforzato l’organico con acquisti mirati, è forte, deciso come al solito a lottare per le prime posizioni. Ci attende dunque un esordio complicato, sarebbe importante recuperare alcuni dei giocatori ora indisponibili, però non dobbiamo avere paura nell’affrontare i rossoblù. Dovremo andare là e cercare di fare la nostra partita per metterli in difficoltà con le nostre armi».