31 Marzo 2026 - 16:52:33
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Castellucchio, 79enne arrestato: deve scontare oltre 7 anni per il tentato omicidio del genero

I Carabinieri della Stazione di Castellucchio, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 79nne del luogo.

 

La misura scaturisce dall’emissione dell’ordine di carcerazione della Corte d’Appello di Brescia che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari del soggetto con quella della carcerazione.

 

L’arrestato deve scontare una pena residua di 7 anni, 1 mese e 24 giorni per il reato di tentato omicidio commesso a Castellucchio il 31/05/2023 a carico del genero. In quella data l’anziano, a seguito di un acceso diverbio scaturito da dissapori in ambito familiari, attingeva con una pistola regolarmente detenuta il proprio genero al torace,.

 

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

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