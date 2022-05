Ladro seriale pedinato e arrestato mentre ruba una mountain bike

MANTOVA Nella mattinata di ieri, durante il mercato settimanale, gli agenti del Gruppo Operativo Misto della Polizia Locale di Mantova notavano in giro per la città una vecchia conoscenza, un ladro seriale di biciclette.

L’uomo, un italiano di 41 anni di città, veniva pedinato per le vie del centro storico, lo stesso si soffermava nei pressi delle rastrelliere dove erano parcheggiate le bici, per individuare il modello che interessava, solitamente una mountain bike di valore.

Gli agenti, insospettiti, decidevano di insistere con l’attività di pedinamento. L’uomo proseguiva fino in via Giulio Romano dove, giunto in prossimità dell’ingresso delle scuole medie “SACCHI”, avvedendosi della presenza di diverse biciclette posteggiate nelle rastrelliere, si introduceva a piedi all’interno del cortile e con un’azione fulminea si impossessava proprio di mountain bike di valore (circa 500 euro). Gli agenti, con altrettanta rapidità, bloccavano l’uomo il quale, colto di sorpresa, non opponeva resistenza.

Sotto alla maglietta veniva trovata una sega da ferro; l’intuizione degli agenti di viale Fiume era stata giusta, il quarantunenne era in giro proprio con l’intenzione di rubare biciclette.

Dati i suoi trascorsi, gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove veniva rinvenuta una seconda bicicletta, sicuramente provento di furto.

Le indagini proseguivano per individuare il proprietario della mountain bike rubata in mattinata. Gli agenti si recavano quindi alla scuola “Sacchi” dove, grazie al personale scolastico, veniva rapidamente individuato proprietario: un tredicenne di città che, poco dopo si presentava al Comando di Viale Fiume con i genitori e a cui veniva restituita la bici.

Alla luce di tutti gli elementi raccolti l’uomo, colto in flagranza del furto aggravato, veniva arrestato per furto aggravato e ricettazione e messo a diposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima.