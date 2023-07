Incidenti in città: feriti due motociclisti

MANTOVA Due motociclisti sono rimasti feriti oggi in due distinti incidenti avvenuti in città. Il primo si è verificato alle 9.15 in viale della Favorita all’incrocio con via Poggio Reale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, un’auto proveniente da Porto Mantovano condotta da un 77enne, avrebbe saltato lo stop mentre stava sopraggiungendo un 58enne di Mantova in sella al proprio scooter. Inevitabile l’impatto a quel punto. Il 58enne è stato poi trasportato al Poma per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Un po’ più serie, invece, sarebbero le condizioni di un 69enne di Mantova che per cause al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo della sua moto, una Triumph, ieri verso le 17.30 in viale Mincio. L’uomo, che ha riportato alcuni traumi, è stato ricoverato al Poma in codice giallo (media gravità).