Mister Possanzini: “Il pari è giusto Ma potevamo fare di più nel finale”

MANTOVA Secondo pareggio di fila per il Mantova dopo quello ottenuto sabato scorso a Catanzaro. I biancorossi non riescono a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi 18 minuti e sbattono contro il muro del Modena. Il derby del Martelli finisce a reti bianche: «Il pari mi soddisfa pienamente – spiega al termine della partita mister Davide Possanzini – anche se è mancato qualcosa. Sapevamo che ci avrebbero lasciato il pallino del gioco. Nelle ripartenze Caso e Palumbo sono stati molto bravi, come dimostrato con il Cosenza. Dal canto nostro, siamo andati in difficoltà in certe palle forzate, in più abbiamo avuto troppa fretta di concludere. Serviva pazienza, però i ragazzi sono stati molto bravi e si sono comportati bene. Hanno provato a vincerla fino all’ultimo. Queste gare si possono anche perdere, per questo mi tengo stretto il pari e la prestazione. Il rammarico c’è perché Mensah e Wieser hanno avuto due occasioni clamorose a tu per tu con Gagno. Gli errori capitano, ma l’importante è continuare così e non tirarsi mai indietro. Mi sarebbe piaciuto vincere per noi e per il pubblico, ma questo punto non deve essere preso come un passo falso, bensì come spunto da cui ripartire». Anche se il risultato finale recita 0-0, al 53’ i gialloblù erano passati in vantaggio con Mendes, ma la posizione di partenza dell’attaccante era in fuorigioco. «Fortunatamente siamo in B – dice ridendo il tecnico – . Ci teniamo stretto il Var, anche se durante il percorso ci ha tolto qualcosa. In occasione del loro gol, lo staff guardava il Var mentre io parlavo con Solini, De Maio e Burrai. Gli ho detto che qualsiasi fosse stata la decisione, di continuare così. In fin dei conti è stata una bella gara, ma dispiace perché avremmo potuto fare di più negli ultimi 20 minuti». Per la sfida con il Pisa di sabato prossimo, rimane in dubbio Brignani, uscito anzitempo. «Mi fido dei miei giocatori. Vorrei averli sempre tutti a disposizione, ma quando c’è qualcuno squalificato o infortunato, devo fare la conta. Però per me non è un problema perché tutti mi hanno sempre dimostrato di fare. Brignani non si sentiva benissimo con la gamba. Così, prima che mi chiedesse il cambio, l’ho tolto per evitare danni». «In definitiva, ci è mancato solo il gol – conclude Possanzini – . L’abbiamo affrontata bene nonostante alcuni errori commessi in costruzione alta. Penso che le occasioni avute da Mensah e Wieser si vedano due volte in un solo campionato, invece con il Modena è successo nello stesso match. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia e voglia di emergere. Spero che in futuro si possano togliere grosse soddisfazioni».