Primo dicembre, Giornata Mondiale per la lotta all’Aids. Alfaomega in prima linea da 34 anni

MANTOVA Come ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids (1° dicembre), Alfaomega Organizzazione di Volontariato porta avanti la sua attività di Prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti della patologia, ricordando a tutti che l’unico strumento efficace per evitare il contagio e la diffusione dell’HIV-AIDS e di tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili è il preservativo.

Da 34 anni, nelle sue Case Alloggio di Curtatone (MN), Alfaomega accoglie e assiste persone affette dal virus HIV-AIDS prive di riferimenti familiari e sociali, con patologie, disturbi e/o dipendenze, non autosufficienti economicamente, in stato di abbandono, emarginazione e che necessitino di soluzioni alternative alla detenzione in carcere, offrendo progetti personalizzati per il recupero psico-fisico al fine di favorire il reinserimento sociale.

Dal 1991, al numero 0376 49951, è attivo il servizio SOS AIDS, una linea di counselling telefonico e d’aiuto attiva H24 a cui risponde un esperto 7 giorni su 7 per domande e dubbi in merito alla patologia, alle modalità di trasmissione e a come prevenire il contagio.

Ad oggi, dopo la fine della pandemia degli anni ’80-’90, la Prevenzione per l’Aids è fondamentale per una corretta Educazione al Benessere Sessuale e per il contrasto alle malattie sessualmente trasmissibili.

Gli argomenti paiono essere dimenticati nel dibattito pubblico, nei luoghi di formazione, istruzione e aggregazione dei giovani e nelle famiglie stesse.

Si assiste infatti da alcuni anni a un continuo aumento di nuovi contagi non solo per l’HIV, ma anche di tutte le altre Malattie Sessualmente Trasmesse.

Dall’altra parte, soprattutto i giovanissimi non sanno che l’Aids esiste ancora e non conoscono in molti casi quanto sia importante utilizzare correttamente il Preservativo per avere cura degli altri e di sé stessi nell’intimità, anche occasionale, per evitare qualsiasi tipo di contagio.

Alfaomega si chiede quindi: “È morto l’Aids o è morta la Prevenzione?”, domanda che è stata anche slogan per una delle ultime campagne di sensibilizzazione.

Alfaomega prosegue la sua missione per la Prevenzione e il contrasto alla diffusione della patologia nei luoghi pubblici, di lavoro, nelle scuole, e anche attraverso i social.

Ricordiamo che sono disponibili per tutti i video della Campagna di Prevenzione social realizzata da Alfaomega su TikTok, Instagram e caricati sul sito web al seguente link: