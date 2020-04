Videochiamate gli ospiti delle Rsa Mantova Salus

MANTOVA Le limitazioni ed i divieti imposti per la diffusione del Covid-19 cambiano anche le abitudini degli ospiti delle Rsa. Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, i decreti governativi hanno vietato gli ingressi nelle Rsa ai visitatori. Da qualche giorno per gli ospiti delle strutture del Gruppo Mantova Salus (Villa Azzurra, Beata Paola, Residenze Green Park e Residenza San Pietro) possono video chiamare i loro cari tramite tablet acquistati per lo scopo. L’ospite, assistito da una educatrice, può così vedere e parlare con i propri cari, ovviando in parte quel prezioso contatto umano che al momento è negato. “E’ prioritario per noi tutelare la salute dei nostri ospiti – spiega il presidente del Gruppo Mantova Salus, Guerrino Nicchio – ma al contempo vogliamo offrire loro giornate piacevoli. Il contatto con le famiglie era un momento importante nella vita di molti ospiti, e con questo sistema cerchiamo di mantenere una parvenza di normalità in un momento decisamente fuori dall’ordinario”. ​