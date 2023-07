Calcio Serie C – Tutti pazzi per il nuovo Mantova: in 200 al primo allenamento sotto il sole

MANTOVA Sensazioni da primo giorno di scuola. Un grande classico quando comincia una nuova stagione. Ma in questo primo giorno di scuola si è subito notata una differenza abissale rispetto a quanto avvertito lo scorso anno. Non tanto per il caldo insopportabile, ma per l’entusiasmo che sta montando attorno alla squadra e di cui si è avuto conferma con l’ottima partenza della campagna abbonamenti. E questo lo scorso anno è mancato fin dall’inizio. “Entusiasmo” quindi è la parola chiave di questa nuova stagione. La seconda l’ha suggerita mister Possanzini nel discorso fatto alla squadra: “coraggio”. Un messaggio rivolto a tutti i giocatori, sia a quelli più esperti che dovranno trainare il gruppo e ovviamente anche ai tanti giovani, che dovranno cercare di cogliere questa grande opportunità per mettersi in vetrina. Impossibile capire quali possano essere i reali obiettivi che potrà raggiungere la squadra, ma le premesse sembrano essere davvero buone. Tra l’altro la squadra deve ancora essere completata. Il ritiro servirà per capire in quali zone del campo potranno essere effettuati ulteriori inserimenti.

Dalle parole poi si è passati direttamente in campo. Una parte di messa in moto con esercizi a terra e poi tutti sul campo principale con il gruppo accolto dagli applausi dei sostenitori virgiliani. Presente anche un ristretto gruppo di giovani ultras che hanno acceso qualche fumogeno e lanciato qualche coro d’incitamento. In campo tanta fatica e sudore. Palla protagonista fin da subito e subito sono arrivate anche le prime indicazioni di mister Possanzini e del suo staff. Ancora niente partite, ma arriveranno molto presto e ci sarà tempo per studiare i movimenti e le varie posizioni in campo. Davvero tanta voglia di Mantova e di voltare pagina. Assente ieri a Mantovanello il presidente Filippo Piccoli, che se fosse stato a bordo campo, sarebbe stato sicuramente acclamato dai tifosi virgiliani presenti. Il patron biancorosso sarà presente invece nei prossimi giorni a Mantovanello e in hotel a Pegognaga per seguire da vicino i lavori e conoscere la nuova squadra. Il Mantova continuerà ad allenarsi in città fino a sabato mattina. Oggi è prevista una doppia seduta: 10.15 al mattino e intorno alle 17 quella del pomeriggio. Poi da giovedì fino a sabato allenamento solo al mattino. Poi un giorno di riposo e da lunedì inizierà il ritiro vero e proprio a Veronello fino al 4 agosto. E sarà proprio qui che il Mantova riceverà l’ufficialità della riammissione in Lega Pro. Già programmate due amichevoli: quella del 29 luglio contro il Castegnato e quella del 4 agosto contro il Vigasio. Altre verranno programmate prima di Ferragosto. Insomma l’avrete capito. Le vacanze in viale Te sono davvero finite.