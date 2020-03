Alto Mantovano, denunciate 59 persone per inosservanza Decreto

CASTIGLIONE I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, tra il 16 e il 18 marzo, hanno hanno controllato complessivamente 349 veicoli e 423 persone. I denunciati in stato di libertà, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (art. 650 del Codice Penale), sono stati complessivamente 59 con età compresa tra i 14 e gli 83 anni, di cui 52 uomini e 7 donne, quasi tutti residenti nell’alto mantovano e nelle provincie limitrofe. Tutti i denunciati non hanno addotto giustificazioni valide in merito alla loro circolazione nonostante ci fosse in atto il divieto, motivando il loro comportamento con le “solite” giustificazioni non conformi a quelle citate nel Decreto Legge. Alcuni tra i denunciati, ragazzi, sono stati sorpresi in gruppo mentre chiacchieravano, incuranti del divieto, nelle vicinanze delle abitazioni di alcuni di loro.