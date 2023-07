Canoa – Sara Vesentini a Castel Gandolfo con vista Europei

Mantova Sara Vesentini della Canottieri Mincio è stata convocata per il raduno U23 di canoa sprint, in programma da lunedì prossimo a martedì 25 a Castel Gandolfo. Sara e compagne prepareranno gli Europei in calendario a fine mese in Portogallo a Montemor O Velho. Sarà la rivincita dei recenti Mondiali di Auronzo di Cadore, dove il K4 500 di Sara Vesentini chiuse quinto in finale. Le altre convocate per il raduno di Castel Gandolfo sono: Irene Bellan (Fiamme Oro); Sara Daldoss, Lucrezia Zironi, Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre); e Giada Rossetti (Canottieri Timavo).