Baroni (Fi): riaprire gli agriturismi

MANTOVA “Ogni giorno che passa senza entrate, mette in gioco la sopravvivenza delle nostre imprese: si consenta di riaprire a chi è in grado di assicurare la sicurezza”. L’on. Anna Lisa Baroni (FI) interviene sulla questione degli agriturismi: 24mila strutture, generalmente insediate fuori dai centri urbani, in zone agricole e campestri, con grandi spazi all’aperto e un numero limitato di posti letto. “Il governo riveda le disposizioni emanate e permetta subito la riapertura degli agriturismi in grado di garantire il rispetto di adeguate misure di sicurezza. Si tratta di imprese a conduzione familiare che non possono reggere ulteriormente il lockdown, viste le evidenti difficoltà del governo nel fornire, in tempo reale, liquidità e sostegno”. “Mentre il governo continua a dire faremo, daremo, provvederemo” conclude Baroni, membro della commissione agricoltura della Camera “nel solo tradizionale ponte tra 25 aprile e primo maggio, gli agriturismi italiani lamentano mezzo miliardo di mancati incassi”.