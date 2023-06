Mtb – Chero Group, vittorie per Allodi e Orietta Tosadori

San Benedetto Po L’mtb mantovana, quella targata Chero Group Team Sfrenati, continua a cogliere risultati di un certo rilievo. Sabato a Lavarone (Tn), in occasione della prima della due giorni trentina delle ruote grasse, con la quale ha preso il via l’edizione 2023 del Circuito Trentino Mtb, Daniel Vincenzi si è piazzato secondo tra Elitesport nella competizione denominata “Nosellari Bike”. Il giorno seguente si è svolta, sempre nella nota cittadina trentina, la “100km Dei Forti”, con due percorsi in programma: il Marathon da 95km e oltre 2300 metri di dislivello, e in questo caso Emiliano Mazzarini si è piazzato terzo tra gli M4, mentre Ivan Zanni ha chiuso al secondo posto tra gli M6. I i due atleti del team gialloblu hanno indossato la maglia di leader del circuito. Alessandro Forni negli M3 invece è salito sull’ultimo gradino del podio. Nel percorso Classic di 53 km, grande prestazione di Lorenzo Allodi che si è imposto tra gli Open, mentre il compagno Nicola Risatti è giunto terzo. Vittoria di Orietta Tosadori (in foto) tra le Donne, quarto posto di categoria per Daniel Vincenzi negli Elitesport e per Filippo Melzani negli M4, e quinto posto per Luca Vendetti tra gli M3. (pb)