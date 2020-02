Ladri scatenat nell’Alto Mantovanoi: in poche ore svaligiate quattro case

ALTO MANTOVANO – Ladri scatenati nella serata del 31 gennaio nella zona dell’Alto Mantovano: denunciati furti in ben quattro case e per la precisione due a Castiglione, uno a Solferino e un altro a Cavriana. Tutte le incursioni sono avvenute in un lasso di tempo che va dalle 19 alle 23 quando i proprietari erano fuori. Utilizzato sempre un simile modus operandi anche se non si tratta, per motivi di distanza chilometrica, della stessa banda di malviventi. In ordine di tempo i primi due sono avvenuti in centro a Castiglione delle Stiviere in due case attigue. Al rientro a casa i residenti si sono accorti uno della porta aperta e l’altro della finestra spalancata. Entrambi avevano ricevuto la visita dei ladri che, dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze, erano fuggiti con un bottino elevato ma non quantificato.

Tra le 20 alle 22 stessa cosa è accaduta in una villa di Solferino. Anche in questo caso i proprietari, che hanno allertato immediatamente i carabinieri della locale stazione, i malviventi sono entrati dalla porta d’entrata e hanno rubato diversi oggetti preziosi.

Furto in casa, infine, anche a Cavriana. Padroni fuori a cena mentre i ladri, fra le 20 e 23, sono entrati nell’appartamento forzando la finestra del piano inferiore e dopo avere rovistato ovunque se non sono andati con un bottino, fatto di denaro e diversi monili in oro per un valore complessivo che si aggira attorno ai 6mila euro.

Episodi, quelli dei furti in casa, che si ripetono praticamente tutti i giorni.