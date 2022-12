Viadana, Cavatorta: ““Un anno positivo, segnato dalla ripartenza post covid”

VIADANA «Il 2022 è stato il primo anno in cui si è tornati ad una certa normalità dopo il biennio 2020-2021 fortemente influenzato e limitato dalla pandemia Covid»; così inizia il bilancio stilato dal sindaco di Viadana Nicola Cavatorta in merito all’anno che sta volgendo al termine.

Un 2022 ricco di lavori pubblici che permetteranno, da un lato, una sempre maggiore riqualificazione del territorio e, dall’altro, interventi a favore di scuole e servizi sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. «Il 2022 si è concluso con un altro importante obbiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale – prosegue Cavatorta -. Durante il consiglio del 23 dicembre è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 entro i termini previsti per legge, dunque senza ricorrere a proroghe: un risultato che a Viadana non si verificava dal 2005. Ma gli aspetti positivi arrivano anche dai numeri delle casse comunali: il 2022 si chiude, infatti, con un debito pari a 9.090.675,90 euro, ovvero oltre un milione e mezzo in meno rispetto al 2021 quando il bilancio si era chiuso con un indebitamento pari a 10.674.229.46 euro.

Trend che la giunta punta a mantenere, ed anzi, migliorare: «l’intenzione per i prossimi anni – spiega infatti il primo cittadino – è di seguire la strada intrapresa finora, ovvero di ridurre l’indebitamento, pur tenendo aperta la possibilità, in caso di necessità, di aprire nuovi mutui di importo inferiore rispetto a quelli che di anno in anno si stanno estinguendo». Importanti risultati, anche alla luce del difficile momento storico che tutto il Paese sta vivendo, che l’Ente, come sottolinea Cavatorta, è riuscito a concretizzare solamente grazie all’impegno costante del personale e agli uffici che hanno lavorato in sinergia «ottenendo risultati positivi per la Città di Viadana. Essi – conclude il primo cittadino – sono già impegnati per porre le basi per un altrettanto proficuo 2023».