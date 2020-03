Centro Dugoni, programmi di attività motoria per mantenersi in forma da fare a casa

MANTOVA – Lo staff dell’area fitness della palestra Dugoni di viale Monte Grappa 8, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, la chiusura della palestra e le continue restrizioni delle attività motorie, ha deciso di dare un supporto a tutti coloro che, rispettando le ordinanze di restare in casa, vogliono ugualmente praticare le attività sportive e mantenersi in forma. Coloro che seguono i corsi alla Dugoni o che si esercitano in palestra potranno rimanere attivi in casa, senza bisogno di speciali attrezzi. Ogni lunedì, a partire dal 23 marzo, sulla App della palestra “Mywellness”, sono pubblicati i nuovi programmi curati dal trainer Leonardo Ventura con tre diverse difficoltà: Easy, Medium e Pro. Per informazioni tel. 3451783868.