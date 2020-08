Volley A1 femminile – Si gioca per la Supercoppa. L’E’Più chiede strada al Bisonte

CASALMAGGIORE Pochi giorni fa la Vbc Èpiù Casalmaggiore di coach Carlo Parisi ha fatto la sua prima uscita ufficiale nell’allenamento congiunto casalingo col Millenium Brescia, terminato 3-1 per le rosa, ma è già ora di guardare avanti. Oggi alle ore 18 va in scena al PalaRadi di Cremona la sfida del primo turno di Supercoppa Italiana contro il Bisonte Firenze. La gara sarà a porte chiuse per rispettare le norme anti Covid-19 ma sarà visibile sul canale ufficiale Youtube di LegaVolley Femminile.

Coach Parisi potrà contare su tutte e dodici le proprie giocatrici: Carli Lloyd e Francesca Bonciani al palleggio, Rosamaria Montibeller e Tereza Vanzurova in opposto (con la ceca pronta anche a giocare in posto quattro), Federica Stufi, Laura Melandri e Michela Ciarrocchi al centro e in banda Laura Partenio, Kara Bajema e Dayana Kosareva. Nel ruolo di libero Imma Sirressi e Marianna Maggipinto. Kosareva e le due americane sono arrivate pochi giorni fa, ma tutto sembra già andare per il meglio. E a proposito delle americane, è proprio la palleggiatrice Carli Lloyd il capitano designato dalla società. La giocatrice di Fallbrook, già capitano della Nazionale Usa, indosserà quindi la virtuale fascia a partire dalla gara odierna contro il Bisonte. «E’ un onore per me – dice un’emozionata Carli – ringrazio tutta la società, lo staff e le mie compagne per aver creduto in me e per avermi dato questa occasione. Il capitano è una delle giocatrici della squadra quindi ognuna è importante, dal canto mio cercherò di fare il meglio possibile, per me, per la società e per le mie compagne».

E’ stata scelta anche la vice di Lloyd, ovvero la centrale Federica Stufi, confermatissima dopo l’ottima stagione scorsa. «L’affiatamento tra di noi procede benissimo – dice – ed aumenta sempre di più. Il clima è tranquillo e c’è tanta voglia di fare. La sfida di Supercoppa è un’occasione molto buona ancora per testarci perchè il Bisonte è una bella squadra. Dobbiamo rimanere unite sia nei momenti buoni sia nei momenti di calo. E’ un dentro-fuori quindi dobbiamo mettercela tutta».

Tante le ex in campo oggi al PalaRadi: tra le rosa Bonciani, Melandri e Vanzurova sono state Bisontine, mentre sulla sponda fiorentina Guerra e Cambi hanno vestito la maglia rosa di Casalmaggiore. La vincente di questo match affronterà nel secondo turno (martedì o mercoledì) l’Igor Gorgonzola Novara, che ieri ha sconfitto Perugia 3-1 (25-19, 27-29, 25-16, 25-12). Final four a Vicenza nel prossimo weekend.