Mercatini di Natale, niente Babbi Natale in moto

MANTOVA Con il lungo ponte dell’Immacolata è iniziato a tutti gli effetti il conto alla rovescia verso il Natale e a Mantova la magia delle feste continua a richiamare sempre più visitatori ai Mercatini di Piazza Virgiliana.

Qui tra le cinquanta casette in legno si può davvero immergersi nella più tipica atmosfera natalizia e intanto fare acquisti. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra creazioni artistiche ed artigianali, articoli da regalo, decorazioni natalizie, gioielli e bijoux, cappelli e guanti di lana, sciarpe e pantofole, libri, giochi e tanto altro ancora. E intanto l’aria trasporta profumo di dolci, cioccolato e fumante vin brulè e si fonde alle luci che trasformano i Mercatini in un vero luogo incantato.

Ma in Piazza Virgiliana anche il divertimento è grande protagonista con la pista di pattinaggio “BP Factory on ice” sempre frequentatissima e con il trenino “Virgilio”, a cura di Bossoni Automobili, che si conferma un’attrazione vincente per scoprire il centro storico della città e le sue vie illuminate a festa, partendo da piazza Mantegna per arrivare direttamente in piazza Virgiliana e viceversa. Nel pomeriggio di sabato 10 dicembre a far divertire i più piccoli e non solo ci ha pensato invece Prezzemolo, la simpaticissima mascotte di Gardaland.

I Mercatini di Natale sono riusciti a battere anche il maltempo: pure nei giorni in cui il meteo non è stato affatto clemente tanta gente non ha voluto rinunciare comunque a un giro per curiosare e fare acquisti nelle casette di Piazza Virgiliana.

Proprio a causa del probabile maltempo l’evento con i Babbi Natale in moto previsto per domani domenica 11 dicembre alle ore 10,30 viene rinviato a domenica 18 dicembre.

Ricordiamo che la pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio dalle ore 14 alle 19 e dalle 20.45 alle 23.30. Nei giorni di sabato e domenica e nelle aperture straordinarie dei mercatini la pista è aperta anche la mattina dalle 10 alle 12. E’ possibile prenotare una lezione di pattinaggio privata o in piccoli gruppi con il maestro FISG Claudio Fico (345 5155995).

Tutte le informazioni sono consultabili al sito: www.mercatinidinatalemantova.it e sui social.