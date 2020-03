Stalker 70enne perseguita per anni la vicina più giovane, ammonito dal Questore

MANTOVA – Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha emesso, ieri, la Misura di Prevenzione Personale dell’“Ammonimento” nei confronti di un uomo settantenne, responsabile di atti persecutori nei confronti della vicina di casa.

Gli episodi persecutori hanno avuto inizio alcuni anni fa, più precisamente nel 2017, quando l’uomo ha deciso d iniziava a molestare la donna con fastidiosi ed insistenti comportamenti persecutori, quali pedinamenti, appostamenti, interferenze nella vita privata della vittima e molestie telefoniche. Lo stalker aveva anche tentato un approccio sessuale dopo essersi introdotto furtivamente nell’abitazione della donna tanto che la stessa si era vista costretta ad installare un sistema di allarme e videosorveglianza. Malgrado però l’installazione di questo impianto l’uomo ha continuato imperterrito ad esibirsi con gesti di scherno rivolti verso la telecamera.

Poiché la situazione stava assumendo dimensioni sempre più pressanti ed invasive della propria vita privata e sociale, la donna si è vista costretta ad andare a vivere in un camper di sua proprietà e, successivamente, a vendere la casa e traslocare nell’abitazione dei genitori, residenti in un altro Comune della Provincia, per limitare i contatti con il suo persecutore.

Malgrado tutte le precauzioni assunte dalla vittima, lo stalker ha continuato incessantemente a mettere in atto i propri comportamenti vessatori anche presso la nuova residenza della donna . A questo punto il Questire, dopo la denuncia della vittima, ha deciso di emettere nei confronti del responsabile, un decreto di “ammonimento”. Nel caso di reiterazione di questi comportamenti persecutori, il responsabile potrà essere arrestato.