Calcio dilettanti – Suzzara “avvicina” la Promozione. Fusioni entro il 9 luglio

MANTOVA Il Crl ha ufficializzato, tramite un comunicato diffuso ieri, i verdetti della stagione 2019/2020.

Ribadite le regole per quanto riguarda i giovani nei prossimi tornei: sempre in campo un 2000, 2001 e 2002 in Eccellenza e Promozione, due 1998 e un 1999 in Prima, due 1997 e un 1998 in Seconda. Nella Juniores sarà possibile portare ai regionali al massimo tre fuoriquota (stavolta più grandi) nati nel 2001, ai provinciali al massimo quattro nati nel 2000.

Per quanto riguarda il calcio Senior si è deciso di promuovere le prime in classifica: dunque nel girone H di Prima Categoria, Bagnolese e Pavonese, a pari punti, sono state promosse in Promozione. Potrebbero esserci dunque buone notizie per il Suzzara, terzo dopo di loro. Ufficializzati anche il salto in Prima del Sermide, quello in Seconda della Villimpentese e la retrocessione in Promozione del San Lazzaro.

E’ stato prorogato il termine per fusioni e scissioni al 9 luglio, di conseguenza sono slittate al 23 luglio anche le iscrizioni.

Tornando alle giovanili, promossa al Regionale B la Juniores del Castiglione, prima nel torneo Provinciale, nell’Under 17 promosso il Borgo Virgilio, mentre nell’Under 16 il Mantova, avente diritto, è stato ammesso alle categorie professionistiche in quanto la prima squadra è sbarcata in C.

A prendere il posto dei biancorossi lo Sporting Club, meglio piazzato della Castellana grazie ad una differenza reti di +33. Nell’Under 15 fa festa invece l’Asola, promosso al Regionale pur avendo ottenuto la seconda piazza in campionato, al posto della Mantovana, prima, perché i cittadini non hanno la filiera completa.