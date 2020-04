Tre miliardi di investimenti, la Regione lancia i ‘Lombard bond’

MILANO “I tre miliardi per il piano

straordinario di investimenti in Lombardia sono previsti a

debito utilizzando obbligazioni a seconda della convenienza e

del tasso che il mercato offrira’. I ‘Lombard bond’ saranno

autorizzati in base alle effettive necessita’ di cassa, come

farebbe un buon padre di famiglia”.

Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia.

“E’ la seconda volta – prosegue la Nota – che la Lombardia

potrebbe utilizzare questo strumento di finanziamento. Infatti,

dopo la crisi dell’11 settembre 2001, la Regione, il 17

dicembre, decise un piano straordinario per le infrastrutture (i

Mondiali di sci, acquisto di materiale rotabile, dissesto

idrogeologico). Nonostante il programma prevedesse 2 miliardi di

dollari di emissioni, l’efficiente gestione dei flussi di cassa

consenti’ di ridurre l’esposizione ad un solo miliardo”.

“Fu un vero e proprio successo: nei primi mesi del 2002 – spiega

la Nota – arrivarono richieste di sottoscrizione superiori di

oltre il 30% rispetto alle obbligazioni emesse. Fu la prima

volta al mondo che un soggetto subordinato allo Stato ottenne

una valutazione da parte delle principali agenzie di rating

(Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s) superiore a quella dello

stato sovrano. Fu un caso di studio. Le obbligazioni vennero

acquistate da molti fondi di investimento fra cui anche il fondo

pensionistico degli insegnanti del Texas”.