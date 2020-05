Cia, “attivare il fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile”

MANTOVA Un fondo rotativo da 15 milioni di euro che possa garantire mutui a tasso zero, fino a 300 mila euro, alle imprenditrici agricole o a quelle che vogliano diventarlo. Donne in Campo, l’associazione al femminile di Cia-Agricoltori Italiani, chiede al governo l’attivazione del bonus ‘donne in campo’, misura prevista nella legge di bilancio 2020-2022 e annunciata, lo scorso novembre, dal ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Una boccata d’ossigeno per le oltre 200 mila aziende agricole guidate da donne, attive in Italia tra settore vitivinicolo, zootecnico e ortofrutticolo. “Un provvedimento che potrebbe dare ulteriore slancio al lavoro femminile in agricoltura in questo periodo di crisi – spiega Morena Torelli, presidente Donne in Campo Est Lombardia – Doveroso tenere conto dell’impegno importante messo in campo dalle donne in questo periodo storico. Servono iniziative per non costringere le donne a fare scelte, a partire da quella di dover rinunciare al lavoro per mancanza di sostegni in ambito sociale”. A chiedere urgente attivazione della misura anche il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino. “L’imprenditoria femminile ha avuto il merito di trasformare la creatività in vera innovazione economica e sociale: dall’agriturismo alla vendita diretta, dall’agricoltura sociale alla tutela e commercializzazione della biodiversità, fino agli agri-asili e allo sviluppo degli agritessuti. Supportare le donne con un aiuto concreto per investire nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, quindi, anche in ricerca e innovazione, sarebbe espressione di una reale visione strategica, capace di dare slancio alla ripresa economica, grazie all’apporto delle migliori energie del Paese”. Al via giovedì 14 maggio anche un’importante iniziativa Donne in Campo Est Lombardia. Per condividere pensieri ed emozioni legati a questo momento storico e cercare le strategie più efficaci per affrontare al meglio gli ostacoli, sono stati organizzati due momenti di riflessione con la psicoterapeuta Ilaria Panarelli. ‘Progetto Salute’ scatta giovedì 14 maggio alle ore 18 con l’incontro ‘La vita prima e dopo il coronavirus: come mi sento?’. Per partecipare alla video conferenza è necessario richiedere un link. Per informazioni contattare morena.torelli59@gmail.com o 3356716791.