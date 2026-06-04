Calcio Serie B – Mantova, dal 20 al 30 luglio il ritiro a Sirmione… “a due passi da casa”

MANTOVA Manca poco più di un mese al raduno del Mantova. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio al Sinergy Center, dove i biancorossi si alleneranno per una settimana. Il lunedì successivo (20 luglio) parte il ritiro di Sirmione. Un ritiro “a due passi da casa”, come l’ha definito il club biancorosso in un comunicato. Il centro sportivo comunale è situato in via Leonardo da Vinci e ospiterà i biancorossi dal 20 al 30 luglio. Squadra e staff alloggeranno a Relais Corte Cavalli di Ponti sul Mincio, struttura ricettiva 4 stelle del gruppo Bella Italia. Composto da due campi a 11, un campo a 7, un campo a 5, la piscina ed il nuovo palasport, all’interno del centro sportivo comunale di Sirmione trovano spazio il bar Sport situato all’ingresso dei campi e il bar della piscina, in funzione durante l’estate. Tutto da definire il programma degli allenamenti, ma la società fa sapere che (salvo eccezioni) saranno aperti al pubblico. Anche il calendario delle amichevoli è da definire. Nei giorni scorsi è trapelata la volontà di mister Modesto di giocarne una ogni tre giorni e di disputarne una all’estero (Spagna, Inghilterra o Germania). La stagione del Mantova partirà ufficialmente con la Coppa Italia: a cavallo di Ferragosto (14-17, data esatta da stabilire) il match all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Nel weekend successivo prenderà il via il campionato.