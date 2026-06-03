Ritrovato il motociclo rubato: denunciato un 24enne a Roncoferraro

Alcuni giorni fa, nel pieno della notte, un 54nne residente a Roncoferraro constatava che ignoti si erano introdotti nella sua abitazione, asportando il suo motociclo “CF Moto” modello CLC. Lo stesso chiamava il 112 rappresentando il patito furto. Nell’immediatezza interveniva una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roncoferraro, impegnata nei servizi di prevenzione concordati e condivisi in Prefettura durante un recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi. La pattuglia effettuava il dovuto sopralluogo. I Carabinieri di Roncoferraro, grazie all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, raccoglievano gravi indizi di colpevolezza a carico di un 24nne tunisino senza fissa dimora. I successivi accertamenti consentivano ai Carabinieri di individuare il motociclo che, nel frattempo, era stato nascosto. Il mezzo veniva recuperato e restituito al legittimo proprietario. Il 24nne straniero veniva deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.