Cucciolata di lupi travolta durante la mietitura: salvato un solo esemplare

La cucciolata di lupi era nascosta in un campo di cereali. Quando l’operatore addetto alla conduzione della mietitrebbia se ne è accorto era ormai troppo tardi, tranne che per un cucciolo.

Questa mattina, nelle campagne di Castelbelforte, durante le operazioni di mietitura, una parte di una cucciolata di lupi è rimasta tragicamente coinvolta nel passaggio di una mietitrebbia. Solo un cucciolo è riuscito a sopravvivere, riportando tuttavia alcune ferite.

La titolare dell’azienda agricola, resasi immediatamente conto dell’accaduto, ha prestato i primi soccorsi all’animale e ha contattato ERSAF Lombardia per ricevere indicazioni operative. Su segnalazione dell’ente regionale, è stato prontamente attivato il Comando della Polizia Provinciale di Mantova che, sotto il coordinamento del dirigente Cristiano Colli, è intervenuto con rapidità e professionalità per il recupero del cucciolo.

L’animale è stato quindi trasportato con la massima urgenza presso l’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, struttura altamente specializzata nella cura e nel recupero della fauna selvatica protetta, dove riceverà tutte le cure necessarie.

Secondo le prime valutazioni, la cucciolata apparterrebbe presumibilmente al branco di lupi monitorato nell’area della Carpaneta.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza dell’attività svolta quotidianamente dalla Polizia Provinciale di Mantova nella tutela della fauna selvatica e della biodiversità del territorio. L’intervento tempestivo degli operatori ha consentito di salvare l’unico esemplare superstite, garantendogli immediate cure veterinarie e concrete possibilità di recupero.

Il Consigliere delegato alla Polizia Provinciale e Vicepresidente della Provincia di Mantova, Massimiliano Gazzani, ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato degli agenti: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli operatori della Polizia Provinciale per la professionalità, la sensibilità e la rapidità dimostrate in questa delicata circostanza. Interventi come questo testimoniano il valore del lavoro svolto quotidianamente sul territorio a tutela della fauna selvatica e dell’ambiente. Ai nostri agenti e al dirigente Cristiano Colli va il plauso dell’Amministrazione Provinciale per aver saputo gestire con competenza ed efficacia una situazione complessa ed emotivamente coinvolgente”.