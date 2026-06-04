Calcio giovani – Mantova, Ciccio Graziani confermato alla guida della Primavera

MANTOVA Ora è ufficiale: Gabriele Graziani resta alla guida della Primavera del Mantova. L’accordo è stato raggiunto ieri durante l’incontro fra l’allenatore e il responsabile del settore giovanile biancorosso Marco Fioretto. Per Graziani sarà il quarto anno consecutivo da tecnico della massima squadra del vivaio. Nella stagione 2023-24 ha ottenuto la promozione in Primavera 3 battendo la Virtus Verona in finale. Nell’annata successiva, il salto in Primavera 2 sfumò all’ultimo atto, per mano del Lecco. Finale amara anche nella stagione appena conclusa: dopo aver vinto il campionato, i biancorossi sono stati battuti dalla Pro Patria nella sfida decisiva. Con tutta probabilità, complice la retrocessione della prima squadra bustocca in Serie D, il Mantova verrà comunque ammesso al campionato di Primavera 2. Si attende l’ufficialità. Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nella prossima stagione i baby di Graziani giocheranno le partite casalinghe a Volta Mantovana.