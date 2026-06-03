Una mostra per ricordare Vittorina Gementi

L’inaugurazione della mostra dedicata a Vittorina Gementi si svolge mercoledì alle 18 a Palazzo Valentini, in corso Vittorio Emanuele II a Mantova, e richiama numerosi partecipanti, unendo istituzioni, associazioni e cittadini nel ricordo di una figura che continua a segnare la vita civile e religiosa del territorio. L’evento, promosso da Azione Cattolica Mantova e Casa del Sole, propone un percorso espositivo che racconta l’impegno educativo, sociale e spirituale di Gementi, donna capace di coniugare fede, servizio e testimonianza concreta. I presidenti delle associazioni promotrici presentano il progetto, mentre la classe 3B Grafico dell’Istituto Falcone di Asola, guidata dal professor Marco Tosini, illustra la parte creativa realizzata per l’occasione. Il vescovo Marco Busca interviene sottolineando l’attualità dell’eredità morale di Vittorina e il valore del suo esempio per la comunità. Le autorità presenti ribadiscono l’importanza della mostra come momento di memoria condivisa e di rinnovato senso civico. L’iniziativa restituisce voce e volto a una donna che continua a rappresentare un riferimento per la coscienza collettiva mantovana.