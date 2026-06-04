Controlli del 2 giugno: denunce, sequestri e un camper rubato recuperato

Nel lungo week end terminato con la Festa della Repubblica del 2 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Mantova, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Durante i controlli eseguiti dai militari nel centro storico della città, un marocchino 27nne senza fissa dimora, pregiudicato, è risultato destinatario di un ordine di espulsione esecutivo emesso dal Questore di Torino nello scorso mese di marzo. Lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ed è stato invitato a presentarsi in Questura per regolarizzare la sua posizione nel territorio dello Stato Italiano.

Un altro marocchino 45nne, domiciliato a Mantova, sottoposto al Dacur con il divieto di accesso agli esercizi pubblici del centro, è stato sorpreso mentre commetteva un furto di generi alimentari per un valore di 600 euro. È stato così deferito all’Autorità Giudiziaria.

Un 51nne residente a Mantova è stato trovato in possesso di 2 coltelli che teneva occultati sulla sua persona, uno di 10,5 cm e l’altro di 9 cm. Le armi bianche sono state sequestrate ed il soggetto è stato deferito per il porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio.

Un marocchino 45nne senza fissa dimora, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Lo straniero, dopo aver tagliato la catena di sicurezza, si impossessava di una bicicletta elettrica marca “Argento” del valore di 1.500 euro, parcheggiata sulla pubblica via. Grazie alla visione delle telecamere il soggetto è stato identificato e fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, trovato in possesso del tronchese utilizzato poco prima per commettere il furto, oltre che alla preziosa bicicletta restituita poi al legittimo proprietario.

Un 20nne residente a Reggio Calabria, veniva sorpreso dai Carabinieri mentre bivaccava all’interno della struttura “Avis” di Bagnolo San Vito. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2 coltelli, un cacciavite e 4 involucri di hascisc per un peso di 1,5 grammi. Il soggetto è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Due tunisini senza fissa dimora, un 20nne ed un 23nne, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Gli stessi sono stati controllati nel parcheggio del centro commerciale “Virgilio” di Borgo Virgilio, all’interno di un camper parcheggiato che è risultato essere provento di furto ai danni di una mantovana. Il camper è stato restituito all’avente diritto.