Coronavirus, secondo caso a Pegognaga

PEGOGNAGA – Secondo caso di Coronavirus a Pegognaga. Lo rende noto il sindaco Matto Zilocchi attraverso un post sulla pagina ufficiale del Comune.

!Abbiamo avuto ufficialità di un secondo cittadino positivo al Coronavirus.

La persona è ricoverata sotto controllo medico. Siamo in contatto con Prefettura e ATS la quale ha subito attivato i protocolli previsti. Ricordiamo che eventuali richiami verranno effettuati direttamente dall’Autorità sanitaria, pertanto si invita la cittadinanza a non diffondere allarmismi ingiustificati o notizie non verificate. Invitiamo nuovamente al rispetto delle norme previste nel DPCM del 8 marzo 2020, le quali sono soggette ai controlli delle forze di polizia”.

Si tratta del secondo caso, il primo è stato registrato il 3 marzo